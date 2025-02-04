Андрей Мерзликин сыграл одну из главных ролей в казахстанской криминальной драме

Актер Андрей Мерзликин, которого российские зрители запомнили по фильму «Бумер», снялся в казахстанской криминальной драме режиссера Акана Сатаева «Рэкетир. Новые времена». Показ картины стартует в кинотеатрах РФ 13 февраля. Об этом сообщили создатели проекта.

Новый фильм — третья часть ставшей культовой в Казахстане кинофраншизы «Рэкетир».

В первом фильме трилогии с участием российского актера Владимира Вдовиченкова, вышедшем в 2007 году, действие разворачивается в начале 1990 годов. Главный герой Саян (Саят Исембаев) — парень из Алма-Аты и подающий большие надежды боксер, который связывается с криминалом.

События в новом фильме развиваются в настоящее время: отсидев срок за убийство заклятого врага, Cаян выходит из тюрьмы. На воле его уже ждет сын убитого, давший слово уничтожить Cаяна. Большой бизнес, рейдерство, продажные чиновники и силовики — времена новые, а люди те же.

Картину «Рэкетир» часто сравнивают с такими российскими фильмами, как «Бумер» и «Бригада».

По признанию режиссера Акана Сатаева, к подобным сравнениям он относится положительно. «Бумер» и «Бригаду» считает культовыми проектами.

При этом подчеркивает, что «Рэкетир» — оригинальная и самостоятельная история.

По словам Андрея Мерзликина, сыграть в этом фильме он согласился в знак уважения к режиссеру «Рэкетира» Акану Сатаеву — ранее он снялся в его фильме «Заблудившийся».

«Заблудившийся» — картина, которую я считаю этапной в своей жизни, и благодарен Акану за то, что он, рассматривая кандидатуры исполнителей главной роли, остановил свой выбор на мне. Наше сотрудничество с Аканом перешло в добрые дружеские отношения. И когда он предложил мне сняться в своем новом фильме «Рэкетир. Новые времена» и сыграть московского бизнесмена, приехавшего в Казахстан, я сразу согласился», — рассказал актер.

В актерском составе фильма есть еще один россиянин — это Денис Лебедев, боксер-профессионал, за время своей карьеры в спорте завоевывавший титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Для Лебедева эта работа в кино стала второй — на большом экране он дебютировал в фильме «БУМЕРанг», снятом режиссером «Бумера» Петром Бусловым.