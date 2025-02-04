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К 110-летию Бориса Андреева устроят марафон на ТВ

В России устроят марафон фильмов с Борисом Андреевым к 110-летию актера
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РИА Новости

На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» состоится марафон фильмов с участием народного артиста СССР Бориса Андреева, посвященный 110-летию со дня рождения народного артиста СССР. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон стартует 9 февраля в 11:25 с показа фильма «Илья Муромец», в котором Андреев выступил в роли знаменитого русского богатыря. В 13:05 телеканал покажет музыкальный фильм Ивана Пырьева «Трактористы». Именно с этой картины началась карьера артиста в кино.

В 14:40 зрители увидят фильм Георгия Данелии «Путь к причалу», в котором Андреев сыграл главную роль боцмана Росомахи. В 16:15 марафон продолжит фильм «Два бойца», который снимался в 1943 году в сложных условиях эвакуации во время Великой Отечественной войны. В этой картине Андреев исполнил роль одного из друзей — Саши Свинцова.

Продолжится марафон в 17:40 с показа фильма-эпопеи «Поэма о море», рассказывающего о строительстве Каховской ГЭС, где артист сыграл председателя колхоза. В 19:40 телеканал покажет фильм «Максимка», в котором Андреев исполнил главную роль матроса Лучкина. И завершит марафон в 21:00 музыкальная комедия Ивана Пырьева — «Кубанские казаки» о соцсоревновании конкурирующих колхозов.

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