Канье Уэст впервые прокомментировал скандал с голой женой на «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст заявил, что его с женой Цензори не выгоняли с «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал скандал с голой женой Бьянкой Цензори на премии «Грэмми». Новым постом он поделился в социальной сети X.

Он опроверг слухи о том, что их с Цензори выгнали с церемонии за то, что женщина предстала перед фотографами в полностью прозрачном платье.

Музыкант опубликовал фото телеведущего Дона Лемона.

«Вот придурок, из-за которого пошли слухи о том, что меня и мою жену выгнали с «Грэмми» после трех десятилетий инновационной музыки», — написал он.

Нет доказательств, что за слухами действительно стоит Лемон, до этого конфликтовавший с Илоном Маском.

Источник, близкий к Канье, заявил в беседе с изданием, что номинированный на лучшую рэп-песню Канье Уэст имел право находиться на церемонии, но планировал только сфотографироваться и уйти и покинул «Грэмми» самостоятельно.

Накануне Бьянку Цензори обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми».

Ранее Канье Уэст вернул себе статус долларового миллиардера.