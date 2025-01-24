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Канье Уэст вернул себе статус долларового миллиардера

Состояние рэпера Канье Уэста оценили в $2,77 млрд
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Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что вернул себе статус долларового миллиардера. На своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он поделился результатом подсчета аналитической компании Eton Ventures.

Компания оценила его состояние в $2,77 млрд. При этом одно из самых авторитетных финансово-экономических изданий США Forbes, занимающееся составлением списков самых богатых людей, пока не обновило данные — оно по-прежнему оценивает состояние рэпера в $400 млн.

Статуса миллиардера Канье Уэст лишился в 2022 году после того, как партнерство его компании Yeezy с Adidas подошло к концу из-за антисемитских высказываний рэпера.

Тогда Forbes подсчитал, что сотрудничество в сфере моды составляло около $1,5 млрд в состоянии Канье.

Накануне Канье Уэст за сутки продал резиновые тапочки на $3 млн.

Ранее Канье Уэст впервые за долгое время встретился с детьми в Токио.

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