Леди Гага на Grammys 2025 спела новую песню Abracadabra

Американская певица, автор песен и актриса Леди Гага на церемонии «Грэмми-2025» представила свою новую песню. Трансляция шоу ведется онлайн.

Звезда представила свою новую песню Abracadabra из грядущего альбома Mayhem.

Церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» проходит в Лос-Анджелесе. С прошлого года количество главных номинаций увеличили до шести: «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Лучший продюсер» и «Лучший автор песен».

Организаторы шоу выполняют обещание уделять первостепенное внимание ликвидации последствий лесных пожаров и отпраздновать стойкость Лос-Анджелеса.

Некоторые рекламные паузы содержат сегменты, посвященные местным предприятиям, пострадавшим от пожаров, например, местному цветочному магазину, уничтоженному пожаром в Альтадене недалеко от Пасадены, который уже восстанавливается.

А на экране часто появлялся QR-код, ссылающийся на сайт для пожертвований на ликвидацию последствий лесных пожаров.

На красной дорожке премии звезды удивляли своими необычными костюмами. Так, американский рэпер и актер Джейден Смит пришел в головном уборе в виде большого дома.

Ранее Леди Гага в «платье невесты» снялась для обложки глянца.