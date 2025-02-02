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Бывший муж Бузовой захотел разработать закон о кибербуллинге

Блогер Дмитрий Тарасов признался, что планирует разработать закон о кибербуллинге
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РИА Новости

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов признался в шоу «Народный подкаст», что он планирует разработать закон против травли в интернете.

Тарасов уточнил, что ежедневно получает угрозы в социальных сетях в адрес его семьи и детей. Он уверен, что слов хейтеров хватит «на статью». Блогер хочет разработать закон вместе со своей женой Анастасией Костенко.

«Я бы на законодательном уровне придумал даже не штраф, я бы наказывал по-другому. Мы еще обсудим это с супругой, но пока у нас есть идея находить этих людей и устраивать им публичную порку. Это касается не только нас, а многих медийных личностей», — заявил спортсмен.

Костенко считает, что запрет на оскорбление публичных людей повысит уровень образования. Она уверена, что хейт необходимо сделать наказуемым.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. В 2018 году Тарасов женился на Костенко. В их браке родилось четверо детей.

Ранее Тарасов отказался от участия в шоу с Ольгой Бузовой.

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