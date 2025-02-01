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«Великий человек»: Аскольд Запашный – о скончавшемся дрессировщике Воробьеве

Аскольд Запашный заявил, что дрессировщик Воробьев посвятил всю жизнь цирку
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Сергей Кузнецов/РИА Новости

Акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев был уникальным артистом и прекрасным руководителем, создавшим много достойных цирковых номеров. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил дрессировщик и народный артист России Аскольд Запашный в связи со смертью Воробьева.

«Шикарный номер «Русские качели», с которым он в Монте-Карло ездил. Многочисленные награды у него. Запомнился он мне человеком очень уверенным в себе, настоящим цирковым артистом, который всю свою жизнь посвятил цирку. Служил как самый преданный цирковой артист, насколько это возможно. Вся его семья работала в цирке, и, слава Богу, мне удалось тоже с ним во взрослом возрасте поработать. Он был членом коллектива Большого Московского цирка продолжительное время, пока фактически не ушел на пенсию. У меня о нем только положительные впечатления, отзывы и мнение. Великий человек. К сожалению, такие люди тоже уходят, поколение настоящих цирковых гуру еще с советского времени», – сказал он.

Народный артист, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев скончался на 80-м году жизни. О его смерти 1 февраля сообщили в Telegram-канале Большого Московского цирка. В публикации отмечается, что он был мастером своего дела, который всей душой любил цирковое искусство.

Ранее ушел из жизни артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша.

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