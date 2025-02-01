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«У жены все свое»: Вдовиченков о звездах в чужих бриллиантах на красных дорожках

Актер Вдовиченков заявил, что его жена Лядова не берет бриллианты напрокат
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков высказался о звездах, которые выходят на красные дорожки в прокатных бриллиантах. Его цитирует «Пятый канал».

Вдовиченков и его жена актриса Елена Лядова 31 января посетили церемонию вручения кинопремии «Золотой орел». Журналисты заметили, что на Лядовой не было колье или сережек с бриллиантами, как на многих других знаменитостях.

«Слушайте, все, кто приходит в «брюликах» — они не настоящие, их там выдают под расписку, а потом их надо возвращать. А у жены все свое», — заявил он.

По словам Вдовиченкова, супруга любит похвастаться бриллиантами, но в другие дни.

Вдовиченков женился на Елене Лядовой в 2015 году. С ней актер познакомился на съемках фильма «Левиафан». Актриса отмечала, что секретом их крепкого брака является «любовный компромисс».

По словам знаменитости, супруг с годами стал мягче по отношению к ней. Лядова убеждена, что в любых отношениях со временем происходит симбиоз: «люди волей-неволей прорастают друг в друга и принимают любя».

Ранее Владимир Вдовиченков рассказал, что ни разу не виделся с внуком.

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