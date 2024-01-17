Елена Лядова рассказала о секрете 10-летнего брака с Вдовиченковым

Актриса Елена Лядова на премьере фильма «Воздух» поделилась секретом 10-летнего брака с Владимиром Вдовиченковым. Ее слова передает mk.ru.

«Есть такое слово компромисс. Любовный компромисс, счастливый компромисс. Не нужно вообще ни с кем спорить. Ни мужчине с женщиной, ни женщине с мужчиной. Мы в разных весовых категориях, у нас разные задачи», — призналась артистка.

Она согласилась, что Вдовиченков стал мягче по отношению к ней. Об этом актер рассказывал в своем недавнем интервью. Лядова объяснила, что в любых отношениях со временем происходит симбиоз: «люди волей-неволей прорастают друг в друга и принимают любя».

Изначально актриса появилась на премьере «Воздуха» одна, поэтому ей пришлось успокаивать журналистов, отмечая, что муж придет ее поддержать, но позже.

Актеры познакомились в 2014 году на съемках «Левиафана». В 2015 году Лядова и Вдовиченков связали себя узами брака. У пары нет общих детей, однако у Вдовиченкова есть наследники от предыдущих двух браков — сын Леонид и дочь Вероника.

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