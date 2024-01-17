Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Елена Лядова рассказала о секрете 10-летнего брака с Вдовиченковым

Актриса Елена Лядова заявила, что идет на компромисс в браке с Вдовиченковым

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Елена Лядова на премьере фильма «Воздух» поделилась секретом 10-летнего брака с Владимиром Вдовиченковым. Ее слова передает mk.ru.

«Есть такое слово компромисс. Любовный компромисс, счастливый компромисс. Не нужно вообще ни с кем спорить. Ни мужчине с женщиной, ни женщине с мужчиной. Мы в разных весовых категориях, у нас разные задачи», — призналась артистка.

Она согласилась, что Вдовиченков стал мягче по отношению к ней. Об этом актер рассказывал в своем недавнем интервью. Лядова объяснила, что в любых отношениях со временем происходит симбиоз: «люди волей-неволей прорастают друг в друга и принимают любя».

Изначально актриса появилась на премьере «Воздуха» одна, поэтому ей пришлось успокаивать журналистов, отмечая, что муж придет ее поддержать, но позже.

Актеры познакомились в 2014 году на съемках «Левиафана». В 2015 году Лядова и Вдовиченков связали себя узами брака. У пары нет общих детей, однако у Вдовиченкова есть наследники от предыдущих двух браков — сын Леонид и дочь Вероника.

Ранее сообщалось, что пвица Нюша сняла обручальное кольцо и отписалась от мужа в соцсети.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами