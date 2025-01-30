Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стаханова заявила об актуальности темы колдунов в кино

Актриса Галина Стаханова заявила, что мистические темы актуальны в кино
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Галина Стаханова заявила в беседе с изданием «Страсти», что считает мистические темы актуальными в кино.

По словам Стахановой, не все согласятся с ее мнением. Однако она считает, что зрителям интересны колдуны, оборотни и вампиры.

«Помню рассказы мамы, как моя бабушка жила в деревне под Рязанью. И, со слов жителей этой деревни, они регулярно сталкивались с мистическими силами», — поделилась артистка.

Стаханова снялась в фэнтези-фильме «Чертов камень». Актрису заинтересовал сценарий из-за параллелей между прошлым и будущим.

«В какой-то момент прошлое и будущее встречаются и начинают бороться с фантастическими силами — получается замечательный сюжет», — заявила актриса.

Галина Стаханова известна по роли Гали в картине «Девчата». В ее фильмографии более 200 ролей. Артистка снялась в таких картинах, как «Куколка», «Любовь с привилегиями», «Досье детектива Дубровского», «Елки», «Дальнобойщики», «Ночной дозор», «Счастливы вместе», «Ранетки», «Кухня», «Астенический синдром».

Ранее звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» приехала в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами