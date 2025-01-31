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Тейлор Свифт станет лицом премии «Грэмми»

Тейлор Свифт будет ведущей на церемонии вручения премии «Грэмми»
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Jordan Strauss/Invision/AP

Певица Тейлор Свифт будет ведущей на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом указано в сообщении Ассоциации звукозаписывающих компаний на странице в соцсети Х.

«Тейлор Свифт присоединится к нам в это воскресенье в качестве ведущей на 67-й церемонии «Грэмми», — указано в сообщении.

Сама Свифт получила «Грэмми» в номинации «Альбом года», установив рекорд по числу наград в этой категории за всю историю премии в феврале 2024 года. Всего она была номинирована на эту награду семь раз.

До этого издание The People выяснило, что американская певица Тейлор Свифт выделила на премии для сотрудников $197 миллионов.

Инсайдер издания рассказал, что певица выделила сумму для всех сотрудников, которые работают на нее. В их числе оказались водители грузовиков, техники по инструментам, команда по мерчу, люди, обслуживающие световое и звуковое оборудование, ассистенты, танцоры, музыканты, охрана, хореографы, пиротехники, визажисты, костюмеры, физиотерапевты и другие.

Ранее книга певицы Тейлор Свифт стала самой продаваемой в США в 2024 году.

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