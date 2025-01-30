Русские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование их песни на видео в соцсетях

Российский рэпер Илья Николаев, известный как Dior, заявил «Газете.Ru», что благодарен футбольному клубу «Манчестер Сити» за использование его трека для видео в соцсетях. До этого в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте команды появился ролик, на котором игроки выходят на стадион под ремикс «Положение».

«С утра для меня это стало приятной неожиданностью. Я как автор ремикса благодарен за его использование. Поздравляю легендарный клуб с победой! Это была достойная игра. После этого рилса складывается ощущение, будто я стал частью этого момента, хоть и косвенно. Когда твоя музыка сопровождает победные эмоции – это бесценно! Хоть сам трек был выпущен в 2020 году, приятно, что его не забывают», – сказал он.

Соавтор песни Самир Мамедов, известный под псевдонимом Samo, заявил «Газете.Ru», что с 2011 года болеет за «Манчестер Сити». Он отметил, что был шокирован, когда клуб опубликовал в соцсетях видео под его песню.

«Даже немного шокирован. Не каждый день любимый клуб выкладывает к себе видео под твой трек, на аккаунт которого подписаны больше 55 миллионов человек», – отметил он.

Видеоролик клуба под русскую песню был опубликован перед матчем против бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл соперников со счетом со счетом 3:1 и занял 22-е место в общем раунде.

Ранее Французская Лига 1 опубликовала видео под русскую песню «Матушка-земля».