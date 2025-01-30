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Русские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование их песни на видео в соцсетях

Рэперы Dior и Samo назвали неожиданным использование их песни для видео «Манчестер Сити»

Российский рэпер Илья Николаев, известный как Dior, заявил «Газете.Ru», что благодарен футбольному клубу «Манчестер Сити» за использование его трека для видео в соцсетях. До этого в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте команды появился ролик, на котором игроки выходят на стадион под ремикс «Положение».

«С утра для меня это стало приятной неожиданностью. Я как автор ремикса благодарен за его использование. Поздравляю легендарный клуб с победой! Это была достойная игра. После этого рилса складывается ощущение, будто я стал частью этого момента, хоть и косвенно. Когда твоя музыка сопровождает победные эмоции – это бесценно! Хоть сам трек был выпущен в 2020 году, приятно, что его не забывают», – сказал он.

Соавтор песни Самир Мамедов, известный под псевдонимом Samo, заявил «Газете.Ru», что с 2011 года болеет за «Манчестер Сити». Он отметил, что был шокирован, когда клуб опубликовал в соцсетях видео под его песню.

«Даже немного шокирован. Не каждый день любимый клуб выкладывает к себе видео под твой трек, на аккаунт которого подписаны больше 55 миллионов человек», – отметил он.

Видеоролик клуба под русскую песню был опубликован перед матчем против бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл соперников со счетом со счетом 3:1 и занял 22-е место в общем раунде.

Ранее Французская Лига 1 опубликовала видео под русскую песню «Матушка-земля».

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