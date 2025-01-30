Пригожин ответил на слова бывшего мужа Валерии об ее изменах

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с 360, что бывший муж Валерии Леонид Ярошевский поступил «не по-мужски», рассказывая о якобы изменах певицы.

По данным телеканала, в сети вспомнили о книге Ярошевского «Валерия: «паровоз» из Аткарска», в которой тот намекает, что Валерия вступила в отношения с Александром Шульгиным, когда находилась в браке. Он вспомнил, как артистка уехала к Шульгину «посмотреть видео» ночью, а вернулась лишь под утро.

«Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет, понимаете. Я не знаю… Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну хотелось ему историю своей любви рассказать, ну…», — заявил Пригожин.

Муж Валерии заявил, что жить постоянно с такой обидой на кого-либо нельзя. При этом он и артистка не хотят реагировать на высказывание Ярошевского.

«Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься вместо того, чтобы комментировать страдания Ярошевского», — отметил продюсер.

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