Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бородина воспользовалась народными поверьями, чтобы вернуть цепь с бриллиантом

Телеведущая Ксения Бородина потеряла цепь с бриллиантом
close
Telegram-канал «Borodylia»

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась в Telegram-канале что потеряла цепочку с бриллиантом.

По словам Бородиной, ее цепь пропала после одной из съемок. Телеведущую попросили снять все украшения и положить в салфетку до фотосессии. После нее знаменитость обнаружила, что цепочка пропала. Она долго искала ее, но так ничего и не нашла. Телеведущая также пыталась найти украшение с помощью народных поверий, но те не помогли.

«Уже обращалась, не знаю, знаете ли вы про такую фишку. Анна Павловна Каханова, что ли… Короче, есть такое поверье. Говоришь, что пропала вещь, Анна Павловна Каханова, дарю тебе… Я даже про нее не знала. Но в итоге даже она не помогла. Никакое поверье, ничего не сработало», — поделилась знаменитость.

Бородина призналась, что ее очень сильно расстроила потеря украшения. Она поблагодарила жениха, блогера Николая Сердюкова, за поддержку. Телеведущая опубликовала с ним переписку. В ней Сердюков написал ей, что переживать не стоит, и он купит новую цепочку с еще большим камнем.

Ранее Бородина ответила на обвинения, что не берет дочерей в поездки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами