Бородина воспользовалась народными поверьями, чтобы вернуть цепь с бриллиантом

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась в Telegram-канале что потеряла цепочку с бриллиантом.

По словам Бородиной, ее цепь пропала после одной из съемок. Телеведущую попросили снять все украшения и положить в салфетку до фотосессии. После нее знаменитость обнаружила, что цепочка пропала. Она долго искала ее, но так ничего и не нашла. Телеведущая также пыталась найти украшение с помощью народных поверий, но те не помогли.

«Уже обращалась, не знаю, знаете ли вы про такую фишку. Анна Павловна Каханова, что ли… Короче, есть такое поверье. Говоришь, что пропала вещь, Анна Павловна Каханова, дарю тебе… Я даже про нее не знала. Но в итоге даже она не помогла. Никакое поверье, ничего не сработало», — поделилась знаменитость.

Бородина призналась, что ее очень сильно расстроила потеря украшения. Она поблагодарила жениха, блогера Николая Сердюкова, за поддержку. Телеведущая опубликовала с ним переписку. В ней Сердюков написал ей, что переживать не стоит, и он купит новую цепочку с еще большим камнем.

Ранее Бородина ответила на обвинения, что не берет дочерей в поездки.