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Netflix снимет новую киноадаптацию «Маленького домика в прериях»

Hollywood Reporter: Netflix перезапустит «Маленький домик в прериях»
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Shutterstock/Grusho Anna

Компания Netflix решила перезапустить сериал «Маленький домик в прериях», который транслировался на телеканале NBC в 1974–1983 годах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Маленький домик в прериях» покорил сердца и воображение стольких поклонников по всему миру, и мы рады поделиться его непреходящими темами надежды и оптимизма с помощью свежего взгляда на эту культовую историю», — сказала вице-президент по драматическим сериалам Netflix Джинни Хоу.

Шоураннером выступит Ребекка Сонненшайн. Она призналась, что книги Лоры Инглз Уайлдер, на которых основан сериал, вдохновили ее стать писателем и режиссером.

«Я польщена и взволнована возможностью адаптировать эти истории для новой глобальной аудитории с Netflix», — добавила Сонненшайн.

В Netflix отметили, что новая интерпретация «Маленького домика» будет представлять собой «частично полную надежд семейную драму, частично эпическую историю о выживании и частично историю происхождения американского Запада».

Дата шоу и актерский состав пока неизвестны.

В прошлом году стало известно, что индийский кинорежиссер Сохам Шах подал в суд Нью-Йорка на компанию Netflix, обвинив ее в том, что она украла сюжет сериала «Игра в кальмара» из его фильма 2009 года. По словам Шаха, сериал является «откровенным плагиатом» его фильма, снятого на языке хинди, под названием «Luck».

Ранее сообщалось, что Netflix будет адаптировать контент для любителей отвлекаться на телефон во время сериалов.

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