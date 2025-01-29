Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рианна готовится к суду

Певица Рианна решила прийти на суд к своему партнеру A$AP Rocky
close
Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/AP

Барбадосская певица Рианна готовиться посетить суд над своим партнером — американским рэпером A$AP Rocky (настоящее Раким Ателастон Майерс). Об этом сообщает TMZ.

Суд пройдет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) 29 января.

Источник, непосредственно знакомый с делом, сообщил, что планы могут измениться, однако Рианна планирует сидеть в зале вместе с «обычными» посетителями.

Звезда уже приняла участие в первых этапах судебного разбирательства — она, по данным источника, играла ключевую роль в процессе выбора жюри присяжных, поскольку потенциальных присяжных спрашивали, являются ли они поклонниками певицы или покупали товары ее бренда Fenty.

A$AP Rocky обвиняется в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году. 36-летнему музыканту грозит до 24 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным.

Музыкант не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а его адвокат заявил, что он не совершал преступления

A$AP Rocky — давний партнер Рианны, у них растут двое сыновей.

Ранее Рианна назвала свой образ из прошлого, о котором жалеет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами