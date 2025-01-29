Рианна готовится к суду

Барбадосская певица Рианна готовиться посетить суд над своим партнером — американским рэпером A$AP Rocky (настоящее Раким Ателастон Майерс). Об этом сообщает TMZ.

Суд пройдет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) 29 января.

Источник, непосредственно знакомый с делом, сообщил, что планы могут измениться, однако Рианна планирует сидеть в зале вместе с «обычными» посетителями.

Звезда уже приняла участие в первых этапах судебного разбирательства — она, по данным источника, играла ключевую роль в процессе выбора жюри присяжных, поскольку потенциальных присяжных спрашивали, являются ли они поклонниками певицы или покупали товары ее бренда Fenty.

A$AP Rocky обвиняется в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году. 36-летнему музыканту грозит до 24 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным.

Музыкант не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а его адвокат заявил, что он не совершал преступления

A$AP Rocky — давний партнер Рианны, у них растут двое сыновей.

Ранее Рианна назвала свой образ из прошлого, о котором жалеет.