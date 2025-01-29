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Сергей Соседов раскритиковал современных журналистов

Критик Соседов заявил, что современные журналисты хуже их советских коллег
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Пресс-служба НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что современным российским журналистам далеко до его бывших коллег по газете «Гудок». Издание стало первым местом работы сегодняшнего телеведущего как журналиста — до этого он был курьером.

«Это было прекрасное время, замечательные люди, старейшим редакторам и обозревателям было уже за 70 лет, а мне было 17, многим из них я годился во внуки. Эти люди заразили меня журналистикой, я узнал, как создается газета от рукописи до печатного издания. Я пришел в газету и попал как будто в семью. Редакция с утра до вечера гудела: дым коромыслом, везде накурено, обязательно у кого-нибудь день рождения, а значит, после работы все выпивали. Но при этом работу выполняли железно и писали так, что, простите, сегодняшним журналистам далеко до этого», — отметил Соседов.

Полное интервью с Сергеем Соседовым читайте здесь. В нем он, в частности, рассказал о том, как брал свое первое интервью — у Эдиты Пьехи, а также назвал современных российских артистов, которыми можно гордиться.

Никотин, алкоголь и наркотики вредят здоровью. Не стоит их употреблять.

Ранее Соседов назвал Клаву Коку и Валю Карнавал пустоцветами.

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