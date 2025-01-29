«Долина, Гагарина, Билан»: Соседов назвал артистов, которыми можно гордиться

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Газете.Ru» заявил, что современным молодым артистам не хватает музыкального образования, чтобы достичь вершин звезд советской эстрады. При этом он отметил, что талантливых исполнителей в России по-прежнему немало.

«Сейчас певцов того уровня, конечно, нет. Таланты есть, но с ними надо работать, надо их направлять. Раньше это делали великие советские композиторы и поэты, которые работали со всеми исполнителями — от Шульженко до Пугачевой. Даже гениальная Лидия Русланова брала уроки вокала у профессора Саратовской консерватории. Современным исполнителям не хватает образования, воспитания, культуры, этикета. Потому что этих качеств не хватает сегодняшнему времени. Артиста, как и человека любой другой профессии, воспитывает среда. Если вас окружают знающие, опытные, образованные люди, вы волей-неволей ими заряжаетесь и совершенствуетесь. У нас была коммунистическая партия, которая всегда призывала нас двигаться вперед. Когда СССР развалился, советские ценности девальвировали, а идеалы проституировали, случилось то, что случилось», — выразил мнение Соседов.

Говоря о сегодняшней российской сцене, критик признался, что с положительной точки зрения может отметить разве что представителей старой школы и артистов среднего возраста: в частности, Ларису Долину, Диму Билана и Полину Гагарину.

«Из старой школы — это Лариса Долина, но ей в этом году 70 лет. Из исполнителей среднего возраста — Полина Гагарина, Дима Билан, но их тоже молодыми исполнителями не назовешь. Потому что их корни упираются в ту самую старую школу, как ни крути. А всякие Клавы Коки и Вали Карнавал… Все это пустоцветы. Оно пустое, оно ни на чем не зиждется, не имеет ни корней, ни почвы, как тот самый карточный домик на песке. Ветерок подует, и все закончится», — сказал он.

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