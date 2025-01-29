Сергей Соседов признался, что попал в журналистику благодаря курьерству

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как попал в журналистику. По словам телеведущего, до работы корреспондентом в газете «Гудок» он был курьером.

«[В «Гудке» я сначала] был не корреспондентом, а курьером. После школы не поступил на филфак МГУ — там был очень большой конкурс, и мне пришлось идти работать. Не работать было нельзя, потому что — по советским законам — если вы не работаете, значит, вы тунеядец, а это статья. Не поступил — идешь работать, это была аксиома жизни советского общества. Мой папа нашел объявление, что в газету «Гудок» требуется курьер, и я пошел работать курьером», — поделился Соседов.

Он также отметил, что попробовать себя корреспондентом ему предложили опытные сотрудники издания, увидевшие в нем потенциал:

«Я с улицы пришел мальчишкой, без блата, и в какой-то момент опытные журналисты мне стали говорить: «Сережа, а кем вы хотите быть, какие у вас планы? Не будете же вы всегда курьером». Я отвечал: «Не знаю. Я не поступил на филологию». И мне они сказали: «Знаете, вам надо писать, у вас очень хороший язык, строй мысли, образность, логика, вы очень подкованный. Может, вы попробуете что-нибудь для газеты написать? Давайте, выбирайте тему». Меня эти люди подвигали к журналистике, понимаете? Но я для себя решил, что не хочу писать ерунду. А в «Гудке» была рубрика «Интервью», и я понял, что хочу делать большие интервью с артистами».

Полное интервью с Соседовым читайте здесь.

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