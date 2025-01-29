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Умер заслуженный артист России Борис Улитин

Заслуженный артист РФ Борис Улитин умер на 86-м году жизни
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Telegram-канал «Комитет по культуре Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге ушел из жизни заслуженный артист России Борис Улитин. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре в Telegram-канале.

«Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — сказано в сообщении.

Причина смерти актера не уточняется. Ему было 85 лет.

Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. Его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной в Мариинском театре. В годы Великой Отечественной войны, когда Улитину было всего несколько лет, он остался в осажденном Ленинграде под присмотром тети. Его мать смогла воссоединиться с ним только в 1943 году.

В 1961 году Улитин окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания учебы молодой актер привлек внимание Николая Акимова, который пригласил его в труппу Театра комедии. Там Улитин служил почти 60 лет. В период с 1977 по 1982 годы он также работал в Театре имени Ленсовета.

Голосом Бориса Александровича говорят герои более сорока кинолент и анимационных фильмов, включая «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и многие другие.

Ранее стало известно о смерти актера Алексея Булатова.

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