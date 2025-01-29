Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд разделил квартиру Грачевского между наследниками

РЕН ТВ: Мосгорсуд разделил квартиру Грачевского между четырьмя наследниками
close
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Московский городской суд отменил решение по делу о наследовании имущества режиссера Бориса Грачевского. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на адвоката вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской Евгения Бранецкого.

По словам Бранецкого, суд удовлетворил иск четырех наследников Грачевского в полном объеме и признал права на квартиру за ними в равных долях.

14 января вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская, бывшая жена Грачевского Анна, а также его взрослая дочь Ксения потребовали признать за ними право собственности по 1/4 доли каждому на квартиру худрука «Ералаша» площадью 99,5 кв. м. Они ссылались на свои наследственные права.

Согласно документам, на момент покупки недвижимости Грачевский состоял в браке с Анной, и их брачный контракт признавал жилплощадь, которая была приобретена в период их брака, индивидуальной собственностью худрука «Ералаша». После принятия наследства Анна подала в управление Росреестра по столице заявление о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорной квартиры. Однако она получила отказ, поскольку после ухода Грачевского прекратилась его правоспособность как титульного собственника.

Ранее Милану Тюльпанову срочно госпитализировали со съемок «Выживалити».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами