Суд разделил квартиру Грачевского между наследниками

Московский городской суд отменил решение по делу о наследовании имущества режиссера Бориса Грачевского. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на адвоката вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской Евгения Бранецкого.

По словам Бранецкого, суд удовлетворил иск четырех наследников Грачевского в полном объеме и признал права на квартиру за ними в равных долях.

14 января вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская, бывшая жена Грачевского Анна, а также его взрослая дочь Ксения потребовали признать за ними право собственности по 1/4 доли каждому на квартиру худрука «Ералаша» площадью 99,5 кв. м. Они ссылались на свои наследственные права.

Согласно документам, на момент покупки недвижимости Грачевский состоял в браке с Анной, и их брачный контракт признавал жилплощадь, которая была приобретена в период их брака, индивидуальной собственностью худрука «Ералаша». После принятия наследства Анна подала в управление Росреестра по столице заявление о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорной квартиры. Однако она получила отказ, поскольку после ухода Грачевского прекратилась его правоспособность как титульного собственника.

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