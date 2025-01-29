Дочь Лазаревой и Шаца стала мамой

Дочь телеведущих Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) Соня впервые стала мамой. Об этом девушка сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девочку, отметила 26-летняя Шац, назвали Сарой. Она родилась 27 января 2025 года. Соня также поделилась с подписчиками серией фотографий из роддома, подписав пост фразой: «Теперь мы втроем».

О том, что Шац ждет первенца, стало известно в октябре 2024 года. Девушка состоит в отношениях с мужчиной по имени Семен. Пара проживает в Португалии. Они уехали из РФ через несколько недель после начала СВО. По данным СМИ, избранник Сони окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана. За границей он занимается предпринимательством и изготовлением ковров.

В соцсетях Соню поздравили с рождением дочери не только подписчики, но и родители. Татьяна Лазарева опубликовала посвященный событию пост в Telegram-канале. Она порадовалась, что стала бабушкой.

«Вчера я стал дедом, а [Татьяна Лазарева] — бабушкой. Ну а [Соня] мамой. Могу официально заявить, что я счастлив!» — в то же время написал Михаил Шац в Instagram.

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