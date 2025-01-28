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Алена Водонаева рассказала о выкидышах: «Больше не могу иметь детей»

Блогерша Алена Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в интервью Мариам Тилляевой, что больше не может иметь детей.

По словам Водонаевой, у нее произошло три выкидыша. Долгое время блогерша не могла выносить ребенка. Только четвертая беременность оказалась удачной. Она родила сына Богдана, которому сейчас уже 14 лет.

«Это четвертая беременность, с 2015 года я больше не могу иметь детей. Я помню, что после первой, второй, третьей неудачи у меня начинала ехать крыша. Мы не знали, что с этим делать, поэтому пришлось прибегать к помощи психолога. Я решила свою проблему», — поделилась телеведущая.

Водонаева призналась, что «накрыла себя хрустальной вазой» во время беременности. Она не афишировала свое положение. Как отметила блогерша, ее на тот момент муж, бизнесмен Алексей Малакеев, очень сильно переживал за нее.

Малакеев и Водонаева расстались в 2011-м, через год после рождения Богдана. По словам телеведущей, они стали родственниками и перестали быть влюбленными. Сейчас экс-супруги вместе воспитывают сына.

Ранее Водонаева объяснила, почему не хочет открывать новый салон красоты.

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