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Звезда «Груза 200» рассказала, чему должно учить кино

Актриса Агния Кузнецова заявила, что кино не должно ничему учить
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Global Look Press

Актриса Агния Кузнецова на премьере фильма «Лотерея» поделилась мнением о том, чему должно учить кино. Артистку цитирует «Пятый канал».

«Кино не должно ничему учить. Нужно наслаждаться историей, наслаждаться обществом актеров на экране», — объяснила звезда «Груза 200».

Ее коллега по фильму Евгений Кулик уверен в другом — «Лотерея», по его мнению, учит тому, что легкие деньги якобы не принесут счастья. Сам комик отметил, что иногда принимает участие в лотереях, но только «ради прикола».

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