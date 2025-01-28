Звезда «Груза 200» рассказала, чему должно учить кино

Актриса Агния Кузнецова заявила, что кино не должно ничему учить

Актриса Агния Кузнецова на премьере фильма «Лотерея» поделилась мнением о том, чему должно учить кино. Артистку цитирует «Пятый канал».

«Кино не должно ничему учить. Нужно наслаждаться историей, наслаждаться обществом актеров на экране», — объяснила звезда «Груза 200».

Ее коллега по фильму Евгений Кулик уверен в другом — «Лотерея», по его мнению, учит тому, что легкие деньги якобы не принесут счастья. Сам комик отметил, что иногда принимает участие в лотереях, но только «ради прикола».

Накануне актриса из «Брата-2» Дарья Юргенс назвала своего кандидата на роль Сергея Бодрова в байопике. По словам Юргенс, единственный, кого она видит наиболее подходящим, — это Юра Борисов.

Ранее бабушка из «Папиных дочек» рассказала, как мстит обидчикам.