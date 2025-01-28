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Меган Фокс перестала разговаривать с Machine Gun Kelly перед родами

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly поссорились перед родами
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Andy Kropa/Invision/AP

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) перестали общаться накануне рождения ребенка. Об этом сообщает портал TMZ.

Роды Меган Фокс должны пройти в марте, но инсайдеры сообщают, что ее отношения с MGK настолько холодные, что неясно, будет ли он даже участвовать в воспитании ребенка.

Источник допускает, что Фокс окончательно порвала с партнером и в ее кругу все якобы этим довольны.

В ноябре СМИ сообщали, что Фокс нашла в мобильном телефоне отца своего будущего ребенка некие огорчившие ее материалы, заставившие ее пересмотреть отношения с ним.

В ноябре Меган Фокс рассказала о том, что беременна от Machine Gun Kelly. Она показала кадр из фотосессии, на котором позировала без одежды и в черной краске — одной рукой придерживая растущий живот.

У Меган Фокс есть трое сыновей от Брайана Остина Грина — Ноа Шеннону сейчас 11 лет, Бодхи Рэнсому — 9 лет, а Джорни Ривер — 7.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс отпразднует Рождество с экс-супругом после разрыва с Machine Gun Kelly.

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