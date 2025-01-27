Алену Водонаеву поразила внешность Кристины Агилеры: «Реально под сто весила»

Модель и блогерша Алена Водонаева опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик с певицей Кристиной Агилерой, датированный 2018 годом.

Блогерша удивилась, что американская знаменитость кардинально изменилась с того времени. Она сильно похудела.

«Не могу поверить, что несколько лет назад Кристина выглядела вот так. Любимая певица реально под 100 кг весила», — написала Водонаева.

Затем Водонаева опубликовала серию фотографий Агилеры с разных лет и заявила, что у артистки на протяжении всей карьеры скакал вес.

«Лишний вес был и это невозможно отрицать. Как хорошо, что Кристина вернулась к своему исходнику», — заявила она (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В комментариях интернет-пользователи предположили, что Агилера сбросила вес с помощью препарата «Оземпик». Ряд других комментаторов усомнились в фразе Водонаевой, что певица весила «под сто».

«70 кг максимум она весила. У нее рост метр с кепкой (рост Агилеры составляет 157 см. — Прим. «Газеты.Ru»), поэтому любое прибавление в весе, и она становится колобком», — заявил пользователь под постом.

В августе 2024 года 44-летняя Кристина Агилера рассказывала Glamour о том, что полжизни была одержима из-за своего веса, поскольку в молодости столкнулась с бодишеймингом. Певица признавалась, что ее самооценка во многом определялась тем, насколько она была худой.

31 декабря того же года Агилера опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, в котором показала все комментарии о ее внешности от подписчиков. Она рассказала фанатам, как игнорировать хейтеров и оставаться уверенной в себе.

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