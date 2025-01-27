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Бочкарева раскритиковала женщин, которые занимаются только материнством

Актриса Бочкарева назвала никчемными женщин, которые занимаются только материнством
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natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Бочкарева в интервью с Алиной Кайзер раскритиковала женщин, посвятивших себя только материнству.

Бочкарева считает, что такие женщины «прикрываются» материнством, чтобы ничего не делать и не развиваться. Она также не согласна с людьми, которые сравнивают беременность с болезнью. Актриса считает неправильным отсутствие активного образа жизни в период вынашивания ребенка. Она раскритиковала женщин, которые «лежат девять месяцев и обрастают жиром».

«Тебя ждет мегакрах, когда ты останешься одна, ни с чем. Говорить, что «я в них вложила, воспитала»… Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой, которая сама приняла такое решение», — заявила артистка.

Наталья Бочкарева воспитывает троих детей. С 2007 по 2014 год она была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В их союзе появились на свет двое детей – сын Иван в 2007-м и дочь Мария в 2008-м. В апреле 2023-го актриса родила сына Александра. Она рассказывала, что назвала мальчика в честь святого. Отец ребенка неизвестен.

Ранее звезда «Счастливы вместе» подала в суд на бывшего мужа, с которым развелась в 2014 году.

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