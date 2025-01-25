Татьяна Буланова обратилась к молодому мужу в телеэфире

Певица Буланова призналась, что давно не видела молодого мужа

Владимир Астапкович/РИА Новости/buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Андрей Малахов в Татьянин день пригласил в программу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» с этим именем.

Певица Татьяна Буланова в эфире передачи призналась, что считает этот день своим праздником.

«Муж Валера всегда поздравляет подарками», — рассказала она об обычае супруга, который моложе ее на 19 лет.

Буланова проживает в Санкт-Петербурге, а ее муж в основном находится в Москве, где ведет свой бизнес, поэтому певица обратилась к нему с телеэкрана.

«Валера, привет!» Я его не видела давно», — сказала она.

До этого артистка призналась подписчикам в соцсетях, что у нее появился новый член семьи. Она показала домашнего питомца и раскрыла его кличку.

Ранее Буланова сообщила, что ее гонорар повысился на фоне популярности хитов 90-х.