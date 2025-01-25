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«Мой Супермен»: жена устроила Александру Петрову день рождения в стилистике DC Comics

Актер Петров отпраздновал день рождения в супергеройской стилистке
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viktoriyaantonova_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга актера Александра Петрова Виктория Антонова устроила мужу день рождения в стилистике комиксов DC Comics о Супермене. Фотографиями семейного праздника она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сторис она опубликовала снимок, на котором Петров изображен в окружении шариков с супергеройской символикой и коробок с ней же — вероятно, в них подарки.

«С днем рождения, мой Супермен», — написала в соцсети она.

25 января Петрову исполнилось 36 лет. Он известен по ролям в проектах «Лед», «Сто лет тому вперед», «Гоголь. Начало» и др.

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.

18 декабря 2024 года Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Жена актера опубликовала в соцсетях фото, где показала округлившийся живот.

Ранее Александр Петров рассказал о трудностях исполнения сразу двух главных ролей в фильме.

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