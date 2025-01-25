Звезда «Фабрики звезд» рассказала о влиянии кормления грудью на диабет

Звезда шоу «Фабрика звезд-7» Корнелия Манго рассказала о влиянии грудного вскармливания на диабет. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В декабре 2024 года 38-летняя певица родила первенца — дочь. Она призналась, что после каждого грудного вскармливания ее уровень сахара в крови падал.

«Я была крайне удивлена, когда после родов, спустя всего лишь четыре часа, столкнулась с первой гипогликемией. Потребность в инсулине сразу после родоразрешения была минимальной, иногда отсутствовала, о чем меня предупреждал эндокринолог», — сказала она.

Манго снизила базальную дозу инсулина и дозу, которую принимает перед едой. Женщина отметила быстрый уход веса и резкое понижение сахара.

«Для меня этот период стал вторым медовым месяцем, своего рода ремиссией диабета», — говорит она.

Накануне звезда Hi-Fi Татьяна Терешина призналась, что голодает по 19 часов.

Ранее Корнелия Манго рассказала, как ей удалось за время беременности не прибавить в весе.