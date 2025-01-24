Игорь Золотовицкий стал голосом экспозиции «История Москвы»

Музей Москвы подготовил большой аудиогид к масштабной экспозиции «История Москвы», которая открылась в декабре. Как рассказали «Газете.Ru» в музее, его озвучил актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

По словам рожденного в Ташкенте артиста, большую часть своей жизни, 47 лет, он живет в Москве — столица для него родной город.

«Поэтому особенно приятно, что теперь моим голосом говорит «История Москвы». Рассказывать о ней важно, ведь чем больше мы знаем об истории, тем меньше ошибок совершаем сегодня», — говорит о работе над аудиогидом Игорь Золотовицкий.

Экспозиция «История Москвы» рассказывает о жизни и быте москвичей разных эпох, архитектуре, культуре и развитии города. Всего в нее вошли 2200 артефактов и произведений искусства — впервые в таком объеме представлены сокровища из коллекции Музея Москвы: археологические находки, живопись, графика, фотографии, редкие книги, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектурные элементы.

Маршрут аудиогида поведет посетителя по 44 разделам выставки, среди которых период первых славян и основания Москвы, Смутное время, эпоха Петра I, Отечественная война 1812 года, жизнь дворян XIX века, Первая Мировая война, Февральская и Октябрьская революции и раннесоветский период.

Игорь Золотовицкий расскажет о Щербинском кладе из 130 украшений, найденном при раскопках Щербинского городища на реке Пахре, о масштабе утрат в результате пожара в Москве 1812 года, о добром французском полковнике, не допустившем разграбления запасов продовольствия создателей Прохоровской Трехгорной мануфактуры, о зонах открытого хранения и экспонатах, представленных там, о жизни крестьян в XIX веке и многом другом.

Аудиогид доступен бесплатно по ссылке или куар-кодам, расположенные на входе по всей экспозиции.

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