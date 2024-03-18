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Актер Илья Любимов рассказал о воспитании своих детей в христианской традиции

Актер Илья Любимов признался, что воспитывает детей в христианской традиции

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Актер Илья Любимов признался, что он и его жена, актриса Екатерина Вилкова воспитывают своих детей Петра и Павлу в христианской традиции. Об этом артист рассказал в интервью Womanhit.ru.

«И мы с Катей, и наши дети регулярно причащаются. Но все без фанатизма. Есть такое выражение: поститься постом приятным. Лучше давать себе возможность почаще быть наедине с Христом», — поделился он.

Актер также уточнил, что его дети могут на интуитивном уровне понимать некоторые религиозные вещи лучше, чем он сам. Однако он уверен, что Петру и Павле не нужно навязывать религию. Поэтому по мере взросления они смогут сами решить, захотят ли они «продолжить общение с Богом, с религией, пойти в храм», заключил Любимов.

В мае 2023 года Илья Любимов говорил, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за 10 лет брака у них были три момента, которые можно назвать конфликтом. Актер уточнил, что инициатором всегда выступал он сам. Любимов также отметил, что у них никогда не возникало идейных противоречий.

Ранее Екатерина Вилкова поделилась архивным снимком с мужем в годовщину венчания.

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