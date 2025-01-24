Шахназаров высказался о Юре Борисове

Режиссер Карен Шахназаров назвал хорошим артистом номинированного на «Оскар» Юру Борисова. С такими словами он выступил в интервью для «360.ru».

«Он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали», — пояснил Шахназаров.

При этом он подчеркнул, что это «не имеет значения» и пожелал удачи актеру.

23 января Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

Конкуренцию российскому актеру составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

5 января прошла церемония награждения международной кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов не получил награду в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Она досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

Ранее Юра Борисов сыграл молодого офицера в сериале «Хроники русской революции».