Академия кинематографических искусств и наук объявила 23 января номинантов на премию «Оскар», удостоив мюзикла «Эмилия Перес» 13 номинаций.

Картина «Эмилия Перес» Жака Одиара рассказывает о мексиканском гангстере-трансгендере («Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), который решает сменить пол, чтобы выйти из криминального мира. Фильм установил рекорд «Оскара» по количеству номинаций среди неанглоязычных фильмов. На втором месте оказались «Бруталист» (10 номинаций) и «Злая» (10).

Также в категории «Лучший документальный фильм» выдвинули картину «Фарфоровая война» украинского режиссера Славы Леонтьева.

Накануне стало известно, что российского актера Юру Борисова также номинировали на премию «Оскар» как лучшего актера второго плана. Его удостоили этой номинации за фильм «Анора». Борисов стал первым россиянином в истории, получившим номинацию от американской киноакадемии.

Конкуренцию российскому актеру ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что премьер Большого театра отказался от предложения эмигрировать.