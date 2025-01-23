Звезда «СашиТани» рассказала, как победила страх остаться актрисой одной роли

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, что не боится играть на протяжении всей жизни одного персонажа. По ее мнению, зрителям, напротив, интересно наблюдать за изменениями любимого героя, а фанаты знают, что она известна и по другим ролям.

«Многие, полагаю, помнят меня из других телевизионных программ, которые тоже были весьма успешны», — заявила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

В пример она привела проекты «Большая разница» и «Следствие вели».

Что касается роли Тани, которую она исполняет уже почти 15 лет в сериале «СашаТаня», а до этого играла в «Универе», то, по мнению Рубцовой, в этом есть своя прелесть. Играть одного персонажа годами, показывать, как взрослеет и меняется, очень интересно как актеру, так и зрителям, считает актриса. Она назвала эту роль «незыблемой», подчеркнув, что старается вытянуть из нее максимум.

Также Рубцова рассказала, что параллельно освоила работу актрисы дубляжа и занимается озвучкой фильмов.

До этого звезда «СашиТани» призналась, что не может обижаться на хейтеров и сравнила их критику с лаяньем собак. Она подчеркнула, что ее заботит только конструктивная критика от близких людей, а хейтеров она может только пожалеть и идти дальше.

Ранее Рубцова показала, как выглядит без грима и макияжа.