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Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены

Певец Джастин Бибер заявил, что некто зашел в его аккаунт и отписался от жены
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Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Певец Джастин Бибер заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не отписывался от жены, модели Хейли Бибер. Об этом сообщает PEOPLETALK.

Бибер опубликовал Stories, в котором заявил, что некто зашел с его аккаунта и отписался от супруги. Позже он удалил публикацию.

16 января Джастин Бибер спровоцировал слухи о конфликте с семьей Хейли Бибер. Артист отписался от аккаунта своего тестя, актера Стивена Болдуина. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что таким образом певец намекнул на возможные проблемы в отношениях с моделью или с ее семьей. До этого уже не раз появлялись слухи о ссорах в браке и возможном разводе.

19 января Джастин назвал свою супругу «самой великой женщиной», которую он когда-либо знал и будет знать.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Спустя год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа прошлого года певец сообщил, что они с женой Хейли впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Ранее сообщалось, что Джастина Бибера подозревают в употреблении запрещенных веществ.

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