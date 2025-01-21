Звезду Болливуда выписали из больницы после нападения с ножом

Актера Саифа Али Кхана выписали из больницы после воруженного нападения

Звезду Болливуда Саифа Али Кхана выписали из больницы в Мумбаи (Индия) 21 января менее чем через неделю после вооруженного нападения в собственном доме. Об этом сообщает Reuters.

54-летний Хан получил шесть ножевых ранений от злоумышленника во время попытки ограбления его дома в ночь на 16 января. Из-за травм позвоночника, шеи и рук актеру пришлось делать операцию.

Во время выписки артист улыбнулся телекамерам из своей машины и помахал забинтованной рукой.

19 января полиция арестовала в связи с нападением мужчину, предположительно гражданина Бангладеш, и продолжает расследование преступления.

С 1993 года Саиф Али Кхан снялся в более чем 60 фильмах, включая «Омкара» (2006) — адаптацию «Отелло» Уильяма Шекспира.

На счету артиста несколько наград, в том числе Национальная кинопремия и «Падма Шри» — четвертая по величине гражданская награда в Индии.

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