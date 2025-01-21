Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезду Болливуда выписали из больницы после нападения с ножом

Актера Саифа Али Кхана выписали из больницы после воруженного нападения
close
Azhar Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезду Болливуда Саифа Али Кхана выписали из больницы в Мумбаи (Индия) 21 января менее чем через неделю после вооруженного нападения в собственном доме. Об этом сообщает Reuters.

54-летний Хан получил шесть ножевых ранений от злоумышленника во время попытки ограбления его дома в ночь на 16 января. Из-за травм позвоночника, шеи и рук актеру пришлось делать операцию.

Во время выписки артист улыбнулся телекамерам из своей машины и помахал забинтованной рукой.

19 января полиция арестовала в связи с нападением мужчину, предположительно гражданина Бангладеш, и продолжает расследование преступления.

С 1993 года Саиф Али Кхан снялся в более чем 60 фильмах, включая «Омкара» (2006) — адаптацию «Отелло» Уильяма Шекспира.

На счету артиста несколько наград, в том числе Национальная кинопремия и «Падма Шри» — четвертая по величине гражданская награда в Индии.

Ранее в Лос-Анджелесе начался суд по делу рэпера A$AP Rocky, который обвиняется в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами