Варшавер отреагировал на обвинения в игнорировании «завещания» Марка Захарова

Марк Варшавер: Певцов опубликовал не завещание, а служебную записку Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер отреагировал на обвинения актера Дмитрия Певцова в «игнорировании завещания» Марка Захарова. Его слова передает ТАСС.

19 января актер Дмитрий Певцов опубликовал в Telegram копию письма Захарова к дирекцию театра. Певцов назвал письмо «творческим завещанием» режиссера и подчеркнул, что рекомендации Захарова «были проигнорированы» Варшавером.

«То, что громко названо «завещанием Марка Захарова», ежегодная служебная записка, которую он писал, и в которой излагал свои пожелания по формированию репертуара», — пояснил Варшавер в разговоре с ТАСС.

Директор театра отметил, что на данный момент на сцене «Ленкома» идут восемь спектаклей Марка Захарова, которые формируются «примерно таким же образом». Ряд спектаклей Захарова, заявил Варшавер, вытеснили новые спектакли.

«Иначе просто невозможно, так как у нас одна сцена, спектаклей 17, а рабочих дней 25–26 в месяц. Этот расклад понятен любому театральному деятелю», — добавил Варшавер.

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