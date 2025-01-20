Похудевший на 80 кг Морозов дал совет, как привести себя в форму после праздников

Комик Александр Морозов посоветовал в беседе с изданием «Абзац» не сидеть на жестких диетах после праздников.

Морозов признался, что порой люди «бросаются из жара в холод» — сначала наедаются, а потом голодают.

«Жесткие диеты вредны для организма: надо все очень мягко делать, любить себя. Я рекомендую не бросаться после алкогольных возлияний в спортзал, а после переедания не отказываться от еды», — поделился артист.

По мнению Морозова, не стоит загонять себя в рамки, когда дело касается похудения.

В 2019 году Морозову сделали операцию шунтирование желудка с одним анастомозом. Через несколько лет после хирургического вмешательства артист похудел на 80 кг.

В апреле 2024 года Морозов признался, что прибегал к «уколам стройности». Юморист объяснил, что ему было необходимо срочно похудеть на десять килограммов за неделю для операции. Тогда врач ему посоветовал на тот момент неизвестный препарат. Артист отметил, что в аптеке ему продали средство без рецепта. Комик колол себе препарат ежедневно, однако должного эффекта так и не получил.

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