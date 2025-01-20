Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Похудевший на 80 кг Морозов дал совет, как привести себя в форму после праздников

Комик Александр Морозов: жесткие диеты вредны для организма
close
morozov_artist/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Александр Морозов посоветовал в беседе с изданием «Абзац» не сидеть на жестких диетах после праздников.

Морозов признался, что порой люди «бросаются из жара в холод» — сначала наедаются, а потом голодают.

«Жесткие диеты вредны для организма: надо все очень мягко делать, любить себя. Я рекомендую не бросаться после алкогольных возлияний в спортзал, а после переедания не отказываться от еды», — поделился артист.

По мнению Морозова, не стоит загонять себя в рамки, когда дело касается похудения.

В 2019 году Морозову сделали операцию шунтирование желудка с одним анастомозом. Через несколько лет после хирургического вмешательства артист похудел на 80 кг.

В апреле 2024 года Морозов признался, что прибегал к «уколам стройности». Юморист объяснил, что ему было необходимо срочно похудеть на десять килограммов за неделю для операции. Тогда врач ему посоветовал на тот момент неизвестный препарат. Артист отметил, что в аптеке ему продали средство без рецепта. Комик колол себе препарат ежедневно, однако должного эффекта так и не получил.

Ранее Кейт Уинслет призналась в необычной фобии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами