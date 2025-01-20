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Олег Майами попал под капельницу в Таиланде

Певец Олег Майами отравился в Таиланде
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miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Олег Майами опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото под капельницей.

Майами сообщил, что отравился в одном из хороших заведений в Таиланде. Артист отдыхает на острове Пхукет. Певец признался, что не ожидал такого.

«Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали. Сегодня мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится», — поделился исполнитель.

Майами предупредил, что никто не застрахован от отравления даже в хорошем ресторане.

Певец Олег Майами никогда не состоял в браке, у него также нет детей. В ноябре 2024-го появились слухи, что исполнитель встречается с артисткой Ольгой Бузовой.

На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой Майами и артистка поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. На концерт рэпер пришел с букетом цветов, который подарил своей коллеге. Сами артисты заявляют, что между ними дружба.

Ранее стало известно о тайной поездке Анны Седоковой в США.

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