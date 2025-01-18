Артистов призвали направлять доходы с концертов на реставрацию памятников Курска

Российский композитор Игорь Матвиенко призвал артистов жертвовать часть денег, заработанных благодаря концертам, на восстановление исторических и культурных памятников на территории Курской области. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, одной из важнейших задач после завершения специальной военной операции (СВО) станет восстановление культурного наследия страны. В связи с этим композитор предложил коллегам обратить внимание на эту проблему и инвестировать часть имеющихся у них средств в реставрацию значимых объектов в приграничном регионе.

Игорь Матвиенко подчеркнул, что недавно обсудил с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном возможность проведения большого концерта для сбора средств на восстановление разрушенных исторических и культурных памятников. Кроме того, композитор рассказал о планах пожертвовать на эти цели деньги, которые ему подарят на юбилей.

«Всем гостям моего юбилея, который пройдет в Кремлевском дворце на премьере оперы «Князь Владимир», я предложил вместо подарков направить средства на специальный счет ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — «Газета.Ru»)», — пояснил он.

При этом композитор подчеркнул, что на реставрацию значимых объектов в Курской области потребуется огромное количество средств. В связи с этим свою инициативу он назвал уместной, но «каплей в море».

Игорь Матвиенко родился 6 февраля 1960 года. В этом году ему исполнится 65 лет.

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