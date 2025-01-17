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«Жена, люблю тебя»: HammAli раскрыл имя и показал фото супруги после внезапной свадьбы

Певец HammAli показал фото с женой и рассказал, что ее зовут Эмили
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hammali/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Громов (Алиев) раскрыл имя и впервые показал фото супруги после внезапной свадьбы. Совместным портретом, сделанным во время праздника, он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что девушку зовут Эмили, и назвал новую опубликованную композицию «Песня для жены» признанием ей в любви. HammAli уточнил, что эту песню исполнял на свадьбе.

«Дорогая жена, люблю тебя. Твой муж», — написал он.

Артист неожиданно женился в сентябре 2024 года. Праздник посетили такие артисты, как Navai, Миша Марвин, Elman с супругой Марго, BahTee, Сергей Жуков.

В апреле 2023 года Громов рассказал, что обращался в полицию из-за фанатки-сталкерши. HammAli признался, что ему неприятно внимание девушки. Он уточнил, что не против общения с поклонницами, однако предпочитает сохранять дистанцию. Также рэпер заявил, что считает неуместными попытки добиться внимания человека без его согласия.

Ранее последнее появление Дэвида Линча на публике назвали пророческим.

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