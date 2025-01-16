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Звезда Nirvana в день рождения отправился раздавать чили погорельцам и пожарным

Музыкант Дэйв Грол стал поваром на раздачу для погорельцев в Лос-Анджелесе
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feedthestreets_la/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-барабанщик Nirvana, лидер группы Foo Fighters Дэйв Грол в свой 56-й день рождения отправился раздавать горячую еду погорельцам и пожарным в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Звезда сцены, уже некоторое время работающий волонтером благотворительной компании Feed The Streets («Накормим улицы»), в течение дня был поваром на раздачу и грузчиком продуктов. Очевидцы сняли его помешивающим мясо чили в большом чане.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах. Вместе с Гролом погорельцам помогают Пэрис Хилтон, Бейонсе, группа Metallica, Софии Вергара и многие другие.

Накануне сообщалось, что Дэйв Грол «больше не работает с адвокатом по разводам» после измены жене. Инсайдер добавил, что музыкант и его жена Джордин Блюм отказались от идеи развода и надеются наладить отношения после рождения у Грола внебрачного ребенка.

Ранее Меган Маркл после критики принесла пожертвования в центр для пострадавших от пожаров.

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