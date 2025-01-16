В Японии брак режиссера и продюсера отказались регистрировать из-за разных фамилий

Токийский суд по семейным делам отказался зарегистрировать брак пары, заключившей брак в Соединенных Штатах с разными фамилиями. Об этом сообщило издание NHK.

Кинорежиссер Кадзухиро Сода и продюсер Киеко Касиваги поженились в штате Нью-Йорк, США, использовали при регистрации брака разные фамилии и в настоящее время живут в Японии.

Однако токийские законы требуют, чтобы при регистрации брака фамилия у супругов была одна.

Три года назад муж и жена подали заявление о регистрации брака в токийский район Тиёда, надеясь, что их семью зарегистрируют несмотря на разные фамилии, но оно не было принято, поэтому пара подала апелляцию в Токийский суд по семейным делам. Председательствующая судья Токийского суда по семейным делам Сатико Виллидж подтвердила, что оба супруга должны носить одну фамилию, и в Токио неспособны изменить этот закон.

Супруги недовольны решением и немедленно апелляцию в Верховный суд Токио.

«На принятие решения ушло много времени, поэтому я думала, что мы добились желаемого результата, но сейчас ситуация снова под вопросом», — поделилась Касиваги.

Сода добавил, что закон не успевает за меняющимся образом жизни людей.

«Общественное сознание также меняется, поэтому я надеюсь, что политики примут необходимые меры», — сказал он.

Касиваги и Сода поженились в Нью-Йорке в 1997 году, сохранив свои фамилии. Еще в 1889 году в Японии был принят закон, требовавший от мужа и жены носить единую родовую фамилию. После Второй мировой войны было разрешено при заключении брака брать фамилию любого из супругов, но чаще всего семьи выбирают фамилию мужа. За отмену закона выступили почти 43% участников опроса, проведенного в стране в 2017 году.

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