«Мне он делал только хорошее»: Волочкова оценила семилетний срок для ее бывшего жениха

Бывшего ухажера балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана приговорили к семи годам колонии по делу о мошенничестве. Сама балерина в беседе с «Газетой.Ru» назвала это «странной историей» и отметила, что лично ей экс-ухажер ничего плохого не сделал.

«Мне Дима Дюран кроме хорошего ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарить мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения. Дима Дюран со мной познакомился в «Известия Холл», пока этот зал не сгорел. Он подарил пирожные моим девочкам, которые у меня участвовали [в выступлении]. Я знаю, что произошла ситуация, что он кого-то обманул. Но меня он не обманул. Мне Дима кроме пирожных хороших и белых роз ничего не подарил. Мне Дима Дюран сделал только хорошее, он мне делал только добро. Я не хочу лезть в эти все разборки», — сказала она.

Дюрана обвиняли в крупном мошенничестве — по версии следствия, он убедил предпринимателей вложиться в свой кондитерский бизнес «Фэмили десерт». Как писал Telegram-канал Shot, он собрал со своих вкладчиков более 100 миллионов рублей и не вернул деньги. Всего пострадали более 40 предпринимателей. В сентябре 2023 года Дюрана задержали и отправили в СИЗО.

16 января Дзержинский районный суд Нижегородской области назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.