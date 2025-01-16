«Спасла пару старых собак»: Рене Зеллвегер о занятиях в перерыве от актерства

Актриса Зеллвегер заявила, что во время творческой паузы изучала право и спасала собак

Американская актриса Рене Зеллвегер накануне премьеры фильма »Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» дала интервью своему коллеге по фильмам о Бриджит Джонс Хью Гранту. В напечатанной в журнале Vogue беседе 55-летняя звезда рассказала о своих занятиях в перерыве от актерства.

По словам Зеллвегер, она чувствовала необходимость в творческой паузе.

«Меня тошнило от звука собственного голоса. Когда работала, думала: «О, черт возьми, ну послушай себя. Тебе снова грустно, Рене? О, это твой безумный голос?» Я отрыгивала свои эмоциональные переживания», — делится она.

Актриса заявила, что в свободное время писала музыку и изучала международное право.

«Я построила дом, спасла пару пожилых собак, создала партнерство, превратившееся в продюсерскую компанию, защищала больного друга и собирала средства вместе с ним, а также провела много времени с семьей и крестниками, разъезжая по стране с собаками. Я выздоровела», — призналась Зеллвегер.

В середине июля 2023 года таблоид The Sun сообщил о скорой свадьбе актрисы Рене Зеллвегер и британского телеведущего Энтони Анстеда. По словам инсайдеров, влюбленные хотят устроить небольшой семейный праздник и сделать церемонию тайной.

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