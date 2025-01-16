Вдова Караченцова назвала позором увольнение дочери Захарова из «Ленкома»

Актриса Людмила Поргина назвала позором увольнение дочери бывшего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова Александры из театра. Ее слова передает издание «Абзац».

Поргина отметила, что нынешний художественный руководитель «Ленкома» Марк Варшавер тоже сказал ей много неприятных вещей, когда та уходила.

«А как можно дочку Марка Захарова Сашу Захарову вытеснить из театра? Это что такое? А где совесть? Человеческое достоинство, жалость, любовь к ближнему – это вообще отсутствует. Певцов тоже замечательный парень и хороший актер. Прекрасно играл в спектаклях. А Саше я обязательно позвоню», — заявила артистка.

14 января Дмитрий Певцов заявил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета «Ленкома». Позднее в театре назвали высказывание актера «крайне неэтичным» и заявили, что снимок с изображением артиста висел в фойе даже после его увольнения в 2021 году.

Поргина уверена, что «Ленком» уже потерял свою популярность. Она считает, что театр растерял всех звезд, создававших ему успех.

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