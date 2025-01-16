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Айза осудила Ивлееву за фото в избушке: «Это прям через край»

Блогерша Айза предложила придумать Ивлеевой стоп-слово
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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай возмутилась в Telegram-канале снимками телеведущей Анастасии Ивлеевой в избушке.

Айза считает, что Ивлеева переходит черту, постоянно публикуя фото в эстетике традиционно русской и православной культуры. К примеру, телеведущая показывает себя на фоне церквей и изб. Бизнесвумен заявила, что Ивлеевой нужно придумать «какое-то стоп-слово».

«Я сильно сочувствую Насте, но это все избушки да купола — это прям через край», — заявила Айза.

7 декабря православные христиане отмечали Рождество Христово — рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Ивлеева решила поздравить своих подписчиков с праздником и написала: «Христос Воскресе». Эту фразу верующие произносят в Пасху, когда празднуют воскресение Иисуса Христа. В 2025 году праздник выпадает на 20 апреля.

9 января Ивлеева посмеялась над тем, что перепутала Рождество с Пасхой. Она опубликовала видео с прогулки по Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В нем телеведущая восхитилась пейзажами. Она назвала их «новогодней, рождественской, пасхальной сказкой».

Ранее Лолита пригрозила обратиться в СК из-за угроз активистов.

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