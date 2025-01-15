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«Волшебника Изумрудного города» покажут более 80 стран

Права на показ фильма «Волшебник Изумрудного города» приобрели свыше 80 стран
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Централ Партнершип

Права на показ отечественной сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» приобрели более 80 стран. Об этом сообщил продюсер фильма Александр Жаров.

По его словам, интерес к картине проявили в государствах Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. Он назвал сложившуюся ситуацию безусловным успехом. Продюсер отметил, что «Волшебника Изумрудного города» уже показывают в кинотеатрах нескольких европейских стран, среди которых Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария.

«Прокат фильма в странах Латинской Америки начнется в конце января, а в феврале лента появится в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Весной-летом 2025-го планируется запуск показа в Китае», — добавил Жаров.

Также гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» подчеркнул, что переговоры о приобретении прав на показ российской сказки еще ведутся с другими государствами.

Картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышла в российский прокат 1 января 2025 года. Главные роли в ней сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев.

Ранее сообщалось, что украинские пранкеры подставили Молдавию перед «Евровидением».

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