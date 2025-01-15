«Волшебника Изумрудного города» покажут более 80 стран

Права на показ отечественной сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» приобрели более 80 стран. Об этом сообщил продюсер фильма Александр Жаров.

По его словам, интерес к картине проявили в государствах Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. Он назвал сложившуюся ситуацию безусловным успехом. Продюсер отметил, что «Волшебника Изумрудного города» уже показывают в кинотеатрах нескольких европейских стран, среди которых Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария.

«Прокат фильма в странах Латинской Америки начнется в конце января, а в феврале лента появится в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Весной-летом 2025-го планируется запуск показа в Китае», — добавил Жаров.

Также гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» подчеркнул, что переговоры о приобретении прав на показ российской сказки еще ведутся с другими государствами.

Картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышла в российский прокат 1 января 2025 года. Главные роли в ней сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев.

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