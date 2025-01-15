Дом за 50 млн и квартира в центре Москвы: что известно о наследстве Евгении Добровольской

Загородный дом актрисы Евгении Добровольской в подмосковном поселке Загорянский стоит примерно 50 млн рублей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на агента по недвижимости Евгения Муравьева.

В собственности Евгении Добровольской, отмечает издание, находится участок площадью восемь соток в Подмосковье. На нем стоит двухэтажный дом с мансардой, а из окон виднеются хвойный лес и река Клязьма.

По оценкам других опрошенных изданием экспертов, рыночная стоимость загородного дома актрисы может достигать 80 млн рублей. Также, утверждает aif.ru, на данный момент «почти невозможно» приобрести недвижимость в Загорянском.

Еще в собственности Евгении Добровольской находится квартира в центре Москвы. В старых интервью актриса раскрывала, что ее недвижимость расположена между Старым Арбатом и Сивцевым Вражеком, но точный адрес неизвестен.

Издание предполагает, что речь идет о шестикомнатной квартире, в которой находился под домашним арестом экс-супруг Добровольской Михаил Ефремов в 2020 году. Средняя цена одного квадратного метра в этом районе составляет примерно 900 тыс. рублей.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

Ранее стало известно, что Анна Седокова помогла Янису Тимме оплатить миллионный долг после расставания.